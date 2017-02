शाहरुख के साथ काम नहीं करना चाहतीं कंगना

मुंबई: बॉलीवुड स्टार कंगना रणावत ने हाल ही में करन जौहर के चैट शो ‘कॉफी विद करन’ पर तीनों खान को लेकर एक शॉकिंग बयान दिया था, जिस पर हाल ही में शाहरुख खान का रिएक्शन आया है। दरअसल शो में जब कंगना से पूछा गया कि वो तीनों खान्स में से किसके साथ काम करना चाहती हैं। तो उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए कहा था ‘नन’ यानी कोई भी नहीं। कंगना के इस स्टेटमेंट पर हाल ही में शाहरुख का बयान आया है।

आपको बता दें कि शाहरुख से जब हाल में इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता, आप लोग क्या ऑनलाइन पढ़ते हैं”(Don’t believe what you read online)। दरअसल खबरें थीं कि कंगना के इस स्टेटमेंट के बाद उन्होंने भी साथ काम करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन हाल में आए शाहरुख के इस रिएक्शन से साफ हो गया है कि वो कंगना के मना करने के बाद साथ काम करना चाहते हैं।

खबरों की मानें तो शाहरुख खान और कंगना को संजय लीला भंसाली ने फिल्म के लिए अप्रोच किया था। दरअसल भंसाली ने शाहरुख को दो स्क्रिप्ट दी थीं जिसमें एक साहिर लुधियानवी की फिल्म है जिसमें शाहरुख और प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया गया है। तो वहीं दूसरी स्क्रिप्ट के लिए कंगना और शाहरुख का नाम तय होने की खबरें हैं। लेकिन अभी तक दोनों का खुलासा नहीं हुआ हैं।