बॉलीवुड एक्ट्रैस पूनम पांडे ने अपनी बेहद हॉट तस्वीर सोशल मीडिया की है। पूनम ने यह फोटो अपने ट्विटर पर पोस्ट की है। इस के साथ ही कैप्शन दी है…Super excited with these shootings am doing for a secret project..;) 💋

अापको बता दें कि पूनम अपनी बेहद सैक्सी अौर बोल्ड लुक में तस्वीरें अक्सर शेयर करती रहती है। हाल ही में Mirchi Music Awards 2017 में स्पॉट किया गया था। जहां वह बेहद ही बोल्ड लुक में दिखाई दी।