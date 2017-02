जेनिफर का डिफरैंट LOOK पहले नहीं देखा होगा आपने

अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रैस जेनिफर लोपेज ने मार्च महीने की ‘W’ मैगजीन के लिए बोल्ड फोटोशूट करवाया है। इस फोटोशूट की कई फोटोज वायरल हुई हैं। इस फोटोशूट में जेनिफर डिफरैंट लुक में नजर अा रही हैं। उन्होंने हर फोटो एक अलग अंदाज में खिंचवाई है। आपने जेनिफर को ये लुक पहले नही देखा होगा।

इसके अलावा जेनिफर ने अपने लास वेगास में होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताते हुए एक फोटो पोस्ट की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘jloGetting this mind and body ready for Vegas… #rehearsalflow #selfmotivate #AllIHave #February8 #jlovegas2017’। इस फोटो में जेनिफर टाइट पॉनी टेल के साथ दिख रही है। उन्होंने अपना टॉप थोड़ा-सा उठा रखा है और पैंट को नीचे पुल कर रही हैं।

बता दें कि इस मैगजीन के कवर पर केट मॉस, ताराजी पी हेंसन, जेसिका चैश्टेन और Donatella Versace के साथ नजर आ रही हैं। उन्होंने इस फोटोशूट की कुछ तस्वीरें सोशल साइट इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। इस फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘jloW Magazine cover story… out now!! @mertalas @marcuspiggot’।