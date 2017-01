सोशल मीडिया पर अमिताभ की मौत की अफवाह, वायरल हुई ये Photo

एक्ट्रैस ऐश्वर्या राय के बाद सोशल मीडिया पर अब अमिताभ बच्चन की डेथ की अफवाह आई है। उनकी फोटोज का एक पुराना कोलाज यहां वायरल हो रहा है, जिसमें एक फोटो में बिग बी लेटे हुए हैं और दूसरी में उनके बेटे अभिषेक बच्चन उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं।

अापको बता दें कि इससे पहले भी कई बार अमिताभ की डेथ की अफवाह उड़ चुकी है। मसलन, पिछले साल फरवरी में भी WhatsApp पर ऐसी ही अफवाह छाई रही थी।

23 फ़रवरी 2016 को WhatsApp पर अमिताभ बच्चन की डेथ की अफवाह उड़ी थी। मैसेज में लिखा था, “At about 11 a.m. ET on Tuesday our beloved actor Amitabh Bachchan passed away। Amitabh Bachchan was born on October 11, 1942 in Allahabad. He will be missed but not forgotten।”