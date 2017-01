इरिना का न्यू फोटोशूट देख कर अाप भी हो जाएंगे हैरान

मॉडल इरिना शायक के न्यू फोटोशूट की कुछ फोटोज हाल में ही सामने आईं हैं। इस शूट में उनका लुक एकदम डिफरेंट नजर आ रहा है। इरिना ने ‘Vogue Brazil’ मैगजीन के जनवरी मंथ के इश्यू के लिए फोटोशूट करवाया है। वे इस मैगजीन की कवर गर्ल भी बनीं हैं। उनके फोटोज फोटोग्राफर Giampaolo Sgura ने क्लिक किए हैं। उन्होंने इस मैगजीन का कवर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है।

इसके अलावा उन्होंने कुछ फोटोज शेयर की हैं। एक फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘2017 off to an amazing star January cover of @voguebrasil by @giampaolosgura @yasminesterea @benskervin @nikimnray’. एक अन्य फोटो पर उन्होंने कैप्शन दिया है, ‘Ready to go to the Beach Bitchessss @irinashayk for @voguebrasil in @balenciaga styled by @yasmines