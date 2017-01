बॉलीवुड की कॉन्ट्रोवर्शियल मॉडल पूनम पांडे ने हाल ही में अपने लेटेस्ट फोटोशूट की दो तस्वीरें और इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इस फोटोशूट की पहले भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में पूनम रेड स्विमसूट में दिखाई दे रही हैं। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “Can’t get enough of this Red swimsuit.” आपको बता दें कि पिछले महीने पूनम पांडे वेकेशन के लिए मालदीव गई थीं। इस हॉलीडे की फोटोज में वे बिकनी अवतार में दिखाई दी थीं।