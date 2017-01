सैक्सी फिगर को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं नरगिस फाखरी

एक्ट्रैस नरगिस फाखरी अपने सैक्सी फिगर को लेकर इन दिनों काफी लाइमलाइट में हैं। नरगिस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी फोटोज शेयर की हैं। इन फोटोज में नरगिस बिकनी पहने काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं। इन फोटोज के साथ नरगिस ने लिखा, “#throwback- I work hard for this body. – I love this photo. I love my body. I’m proud of my body..”।

आपको बता दें कि नरगिस ने अपने इस स्टेटस ने साफ कर दिया है उन्हें अपनी बॉडी एक्सपोज करने में गर्व महसूस होता है क्योंकि वो उसपर काफी मेहनत करती हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब नरगिस ने अपने इंस्टाग्राम पर बोल्ड फोटोज शेयर किए हैं।