नन बनी सोफिया हयात ने किया फिर वहीं गंदा काम, तस्वीरें सच में कर देंगी हैरान

बिग बॉस 7 की एक्स कंटेस्टेंट और बोल्ड मॉडल सोफिया हयात ने एक बार फिर हलचल मचा दी हैं। हाल ही में सोफिया की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहीं हैं जिन्हें देख आप हैरान हो जाएंगे।

बता दें कुछ दिनों पहले मॉडल से नन बनी सोफिया ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल साइट पर पोस्ट की थीं। इन तस्वीरों में सेफिया ने अपनी पूरी बाॅडी सफेद रंग की ड्रैस से कवर की थीं आैर साथ ही सिर पर सफेद रंग का कपड़ा बांधा हुआ था। वह नन के रूप में ‘कॉमेडी नाइट्स बचाओ’ शो में भी पहुचीं थीं।

लेकिन अब सोफिया ने एक वीडियो इंस्टा पर पोस्ट की जिसमें वह ब्रा पहने बाथटब में नजर आ रहीं हैं। इस वीडियो को देख लोगों ने उन्हें सीक एंड फेक बोला है। उसने साथ ही लिखा है, “My first cryosauna this evening!!! Incredibly cold at minus 132 degrees!!!!”